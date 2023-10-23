Республиканец Макконнелл: Россия, Китай и Иран являются «новой осью зла», с которой США должны разобраться

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл в интервью телеканалу Fox News назвал Россию, Китай и Иран новой «осью зла», с которой Соединенные Штаты Америки должны разобраться.

По его словам, если РФ не потерпит поражение, следующей страной, куда она войдет, будет одна из участниц НАТО.

81-летний американский сенатор уверен, что мир сейчас находится в большей опасности, чем когда-либо при его жизни.

«Это чрезвычайная ситуация, когда нам необходимо активизироваться и разобраться с этой новой осью зла — Китаем, Россией и Ираном, поскольку это непосредственная угроза для Соединенных Штатов», — подчеркнул лидер республиканцев.

В этом интервью Макконнелл допустил и массу других громких высказываний.

Иран он окрестил «главным спонсором терроризма», поскольку тот якобы поставляет оружие РФ и боевикам на Ближнем Востоке, Китай обвинил в поддержке России и напомнил, что совсем недавно Си Цзиньпин в своем заявлении убеждал в «бесконечной дружбе с россиянами».

Отметим, что заявление лидера республиканцев созвучно с риторикой президента США Джозефа Байдена. На минувшей неделе в своем обращении к американцам он говорил о том, что якобы прослеживаются общие мотивы в том, что происходит на Украине и в Израиле. РФ и ХАМАС американский лидер назвал равнозначными угрозами, которые стремятся «полностью уничтожить соседнюю демократию».