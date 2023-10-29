Беженка из Украины охмурила 52-летнего британского миллионера

Авторы Телеграм-каналов публикуют публикацию британского таблоида «Daily Mail», в которой говорится, что беженка из Украины Мария Полончук бросила мужа и закрутила роман с британским миллионером Хаконом Оверли.

По информации издания, молодая украинка переехала в дом к 52-летнему британцу, где бизнесмен жил вместе со своей семьей. Женщина влюбилась в него и охмурила.

«Муж беженки Андрей Шелдунов живет в столице Украины. В Киеве он получил «быстрый» развод от супруги», — пишут журналисты.

Как уточняется, миллионер тоже ушел от жены. Мария, которая занимается за рубежом дизайнерским бизнесом, теперь себя называет Машей Эпштейн.