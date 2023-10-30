Порноактриса Ева Эльфи отказалась от РФ в пользу паспорта США

Российская известная порноактриса Ева Эльфи (Юлия Романова) в недавнем интервью призналась, что она планирует отказаться от гражданства России в пользу американского паспорта.

«Точно ходить не буду с российским паспортом. Сейчас занята сменой гражданства и получением паспорта США. Сейчас у меня уже есть одобрения на грин-карту Америки по визе талантов», — отметила порнозвезда.

Как подчеркнула Ева, она подала заявку по визе талантов с основной профессией. По мнению Эльфи, что одобрение грин-карты послужит подтверждением того, что в Америке профессия порноактрисы считается «абсолютно нормальной».