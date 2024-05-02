Информинг » Знаменитости » Вдова Михаила Круга ищет новую любовь

Вдова Михаила Круга ищет новую любовь

Image 16+
Вдова Михаила Круга ищет новую любовь
Знаменитости
Источник фото: @irinakrug

Ирина, вдова Михаила Круга, выразила желание найти мужчину, который станет отцом для ее дочери. Несмотря на все сложности, связанные с ее известностью, она подчеркнула, что ищет человека, который не обязательно должен быть спортивным и творческим, но с которым ее сердце заговорит.

Артистка отметила, что ее образ жизни отличается от многих в шоу-бизнесе. Она придерживается здорового образа жизни, не употребляет алкоголь, не курит, стремится к регулярному сну, а также соблюдает безглютеновую диету.

Информационное агентство «Informing»

Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Вдова Михаила Круга ищет новую любовь

Сегодня, 17:23

Певица Алена Свиридова поделилась редкими фотоснимками с младшим сыном

Сегодня, 15:43

Родригез разрушил брак своими изменами: «Водил любовниц в супружескую спальню»

Сегодня, 15:23

Больше не скрывает: Мария Кожевникова показала четвертого сына

Сегодня, 14:18

33-летняя Регина Тодоренко разделась перед камерой

Сегодня, 13:48

Фидаров, сыгравший в «9 роте», назвал Галкина «маленьким мальчиком Пугачёвой»

Сегодня, 11:08

Певица Рианна появилась на публике в платье с экстремально глубоким декольте

Сегодня, 11:03

Собчак раскрыла тайну материнства Пугачевой

Сегодня, 10:28

Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с тайным спутником

Сегодня, 09:58

Ирина Пинчук показала огромный обвисший живот, из-за которого будет делать пластику

Сегодня, 09:48

Дочь Моники Белуччи снялась в шикарной шубе от россиянина Марка Родовски

Сегодня, 09:38

Филипп Киркоров выдал свои настоящие чувства в новой песне, написанной Манижей

Сегодня, 09:33

Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном топе и с короткой стрижкой для V Magazine

Сегодня, 08:48

Звезда &quot;Comedy Woman&quot; Марина Федункив показала себя в новом имидже

Сегодня, 04:08

Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Вчера, 22:48

Жена Петросяна Брухунова показала редкое фото дочери Матильды

Вчера, 22:43

38-летняя Бузова в ярком бикини снялась в бассейне после операции

Вчера, 22:18

«Крепкий орешек» стойко держится: Деми Мур готовится к похоронам Брюса Уиллиса

Вчера, 21:48

Актриса Марго Овсянникова обратилась к хирургу Тимуру Хайдарову по совету Киркорова

Вчера, 20:58

В кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера» найден киноляп с сапогами Боярского

Вчера, 20:23

Новости партнеров
2023
ru-RU