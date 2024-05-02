Вдова Михаила Круга ищет новую любовь

Ирина, вдова Михаила Круга, выразила желание найти мужчину, который станет отцом для ее дочери. Несмотря на все сложности, связанные с ее известностью, она подчеркнула, что ищет человека, который не обязательно должен быть спортивным и творческим, но с которым ее сердце заговорит.

Артистка отметила, что ее образ жизни отличается от многих в шоу-бизнесе. Она придерживается здорового образа жизни, не употребляет алкоголь, не курит, стремится к регулярному сну, а также соблюдает безглютеновую диету.