Актриса Диана Пожарская попросила спасти ее близкого человека

Диана Пожарская обратилась ко всем жителям Первоуральска с просьбой о помощи в довольно сложной ситуации: ее близкому человеку отказали в медицинской помощи. По словам Пожарской, состояние женщины, очень близкого ей человека, критическое, и она не получает должной помощи.

Актриса обратилась к общественности с просьбой распространить информацию о происходящем. Артистка просит предать ситуацию огласке, распространяя это сообщение в Сети. Диана говорит, что ее близкий человек не может ходить, бредит, теряет сознание, но медики разводят руками. Врачи же, по данным портала URA.Ru, отметили, что помощь пациентке была оказана, но она отказалась от госпитализации.