Екатеринбурженка получила квитанцию на 16 тысяч за крохотную комнату на 15 кв.м

Екатеринбурженка пожаловалась, что получила квитанцию на 16 тысяч рублей за крохотную комнату на 15 квадратов. Ранее собственница этого жилья в девятиэтажном доме такую сумму заплатила за 8 месяцев.

В квартире на ул. Хохрякова, 102 проводили перерасчет. Он и привел к увеличению стоимости услуг до 16 тысяч рублей с 1500 или 2000 рублей, — рассказала местная жительница.

В квитанции хорошо видно, что все строки перерасчета были заполнены. Общая сумма при этом составила 14 978,05 рубля.

Собственница обратилась в ЕРЦ. В компании уже отметили, что продолжат разбираться в данной ситуации.