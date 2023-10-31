Продюсер Лавров объяснил, почему Пугачеву назвали «крестной матерью» шоу-бизнеса

Аллу Пугачеву в свое время называли «крестной матерью» шоу-бизнеса из-за ее влияния. Об этом рассказал музыкальный продюсер Сергей Лавров.

«Она была «крёстной матерью” российского шоу-бизнеса, с ее легкой руки можно было “взлететь». Также артиста могли не брать в эфиры», — сказал Лавров.

Виной всему ее популярность, из-за чего организаторы и каналы боролись за участие Примадонны.

«Она каналом не руководила, хотя могла сказать, с кем будет, а с кем не будет петь. Если появилась на сольном концерте в Москве — тогда артист настоящая звезда, если спела дуэтом — аншлаги были обеспечены. Ее ждали, умоляли прийти», — добавил продюсер.