Психолог Булгакова рассказала, какой рацион говорит о проблемах с психикой

Наши пищевые привычки, оказывается, могут раскрывать многое о состоянии психики. Об этом рассказала психолог Екатерина Булгакова.

Отказ от еды при помощи рвоты, а также применение слабительных препаратов - это первая группа патологических симптомов, характерных не только для подростков, но и для взрослых.

Вторая группа — переедание и неконтролируемое употребление пищи, что происходит часто во время нервного напряжения. Для одних это временное явление, но для других — постоянное. Однако такое поведение говорит о проблемах в отношениях с собой.

Что пытаемся заглушить переизбытком пищи? Это свидетельствует о проблемах со страхом, тревогой, стрессом, беспомощностью, уязвимостью, недовольстве телом, искаженной самооценкой или непониманием и неприятием со стороны близких людей. В итоге еда воспринимается как враг или как хороший способ забыть обо всем и насладиться едой.