Психолог Булгакова рассказала, какой рацион говорит о проблемах с психикой

Наши пищевые привычки, оказывается, могут раскрывать многое о состоянии психики. Об этом рассказала психолог Екатерина Булгакова.
Отказ от еды при помощи рвоты, а также применение слабительных препаратов - это первая группа патологических симптомов, характерных не только для подростков, но и для взрослых.
Вторая группа — переедание и неконтролируемое употребление пищи, что происходит часто во время нервного напряжения. Для одних это временное явление, но для других — постоянное. Однако такое поведение говорит о проблемах в отношениях с собой.