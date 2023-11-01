SHAMAN оказался в центре скандала: Певец опубликовал интимное видео из душа

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) пользуется огромной популярностью благодаря хитовым песням. Поклонницы отмечают также приятную внешность артиста.

Однако многие остались недовольны после интимного видеоролика музыканта, которое попало в Сеть.

В своих соцсетях артист поделился видео, где поет в душе известный хит Queen «The Show Must Go On». Певец решил поделиться своим хорошим настроением, однако далеко не все фанаты это оценили по достоинству.

Многие интернет-пользователи испытали недоверие к подобному поведению SHAMAN, который держит личную жизнь в секрете и не рассказывает о сокровенном.