Ургант, Газманов, Сюткин: Кто из российских артистов отправил детей учиться на Запад

Олега Газманова россияне знают как истинного патриота. Однако его приемный сын Филипп получил образование в Швейцарии. Сейчас он учится в Англии.
Приемная дочь Ивана Урганта Эрика в настоящее время учится и живет в США.
Патриотически настроенный исполнитель Валерий Сюткин отправил дочь Виолу на учебу во французскую Сорбонну.
Лолита Милявская не захотела, чтобы наследница училась в Англии. Она отпустила Еву в Польшу.
Дочь Ренаты Литвиновой, сбежавшей из РФ в Париж, активно осваивает профессию дизайнера в Бельгии.