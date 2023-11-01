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Ургант, Газманов, Сюткин: Кто из российских артистов отправил детей учиться на Запад

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Ургант, Газманов, Сюткин: Кто из российских артистов отправил детей учиться на Запад
Знаменитости
Источник фото: @oleggazmanov

Олега Газманова россияне знают как истинного патриота. Однако его приемный сын Филипп получил образование в Швейцарии. Сейчас он учится в Англии.

Приемная дочь Ивана Урганта Эрика в настоящее время учится и живет в США.

Патриотически настроенный исполнитель Валерий Сюткин отправил дочь Виолу на учебу во французскую Сорбонну.

Лолита Милявская не захотела, чтобы наследница училась в Англии. Она отпустила Еву в Польшу.

Дочь Ренаты Литвиновой, сбежавшей из РФ в Париж, активно осваивает профессию дизайнера в Бельгии. 

Информационное агентство «Informing»

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