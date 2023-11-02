Бабушка SHAMAN рассекретила, почему он выбирает женщин старше себя: «Чувствую себя на 60 лет»

Певец SHAMAN впервые почувствовал себя влюбленным в 16 лет, когда он встретил Марину Рощупкину, которая была старше его на шесть лет. Но родители исполнителя не одобрили этот выбор, и вскоре супруги расстались.

Артист во второй раз нашел свое счастье в браке с Еленой Мартыновой, которая была старше его на целых 13 лет. Многих поклонников удивляет, почему певец предпочитает женщин, которые старше его.

Бабушка артиста, Галина Рябых, рассказала, что ее внук предпочитает женщин старшего возраста из-за своего детства. Женщина отметила, что Ярослав всегда легче находил общий язык со взрослыми. По словам бабушки, сейчас в интервью Ярослава прозвучало, что ему сложно найти общение с молодежью и сверстниками. «Говорит, чувствую себя на 60 лет», — говорит она.