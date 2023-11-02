Бабушка SHAMAN рассекретила, почему он выбирает женщин старше себя: «Чувствую себя на 60 лет»

Певец SHAMAN впервые почувствовал себя влюбленным в 16 лет, когда он встретил Марину Рощупкину, которая была старше его на шесть лет. Но родители исполнителя не одобрили этот выбор, и вскоре супруги расстались.
Бабушка артиста, Галина Рябых, рассказала, что ее внук предпочитает женщин старшего возраста из-за своего детства. Женщина отметила, что Ярослав всегда легче находил общий язык со взрослыми. По словам бабушки, сейчас в интервью Ярослава прозвучало, что ему сложно найти общение с молодежью и сверстниками. «Говорит, чувствую себя на 60 лет», — говорит она.