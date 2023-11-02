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Критикует Россию: Таисия Повалий со слезами на глазах заговорила о сыне и внуке

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Критикует Россию: Таисия Повалий со слезами на глазах заговорила о сыне и внуке
Знаменитости
Источник фото: @tpovaliyofficial

Таисия Повалий заняла определенную позицию по отношению к конфликту между Россией и Украиной. Однако многие члены семьи не разделяют политические взгляды звезды. Например, сын артистки придерживается антироссийской позиции и критикует РФ и ее власть.

Таисия Повалий призналась, что несмотря на разные взгляды, она поддерживает отношения со своим сыном и общается с ним по видеосвязи. В этом плане у них все в порядке.

«Мы с ним общаемся по видеосвязи. У нас все хорошо в этом плане», – сказала Повалий.

Более того, артистка с грустью отметила, что очень скучает по своему внуку Демьянцу. Мальчику четыре года, и уже сейчас он проявляет таланты в музыке, что не может не радовать его звездную бабушку.

Информационное агентство «Informing»

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