Критикует Россию: Таисия Повалий со слезами на глазах заговорила о сыне и внуке

Таисия Повалий заняла определенную позицию по отношению к конфликту между Россией и Украиной. Однако многие члены семьи не разделяют политические взгляды звезды. Например, сын артистки придерживается антироссийской позиции и критикует РФ и ее власть.

Таисия Повалий призналась, что несмотря на разные взгляды, она поддерживает отношения со своим сыном и общается с ним по видеосвязи. В этом плане у них все в порядке.

«Мы с ним общаемся по видеосвязи. У нас все хорошо в этом плане», – сказала Повалий.

Более того, артистка с грустью отметила, что очень скучает по своему внуку Демьянцу. Мальчику четыре года, и уже сейчас он проявляет таланты в музыке, что не может не радовать его звездную бабушку.