Позорище, помоечные отбросы: Актер Пашутин разнес сбежавших Галкина, Макаревича и Хаматову

Александр Пашутин выразил свое мнение относительно поведения артистов, покинувших страну. Народный артист России жестко разнес Максима Галкина*, Чулпан Хаматову и Андрея Макаревича*.

«Мне даже неприятно говорить о людях после того, как они ушли, публично заявив, что им стыдно быть связанными с Россией», - возмутился Пашутин.

«По-моему, эти люди не знают, что такое чувство стыда. Ведь, если бы его они имели, постыдились бы говорить плохо о Родине, которая дала им все. И на заработанные деньги они покупают себе недвижимость за границей. Нормальному человеку стыдно было бы откусывать руку, кормившую всю жизнь. Вместо этого они принялись возвеличивать Израиль и Латвию. Это просто позорище. Для меня они просто отходы. Хорошо, что они там, пусть там остаются, занимаясь искаженными представлениями, размышляя о новых «родинах и соотечественниках». Главное, чтобы не показывались у нас», - добавил актер.

*Лицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента.