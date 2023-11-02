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Подруга Пугачевой приоткрыла тайну, почему рушился брак Примадонны и Киркорова

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Подруга Пугачевой приоткрыла тайну, почему рушился брак Примадонны и Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Алла Пугачева в настоящее время состоит в браке мужем, который моложе ее на целых 27 лет. Однако предыдущий супруг певицы тоже был гораздо моложе. Разница в возрасте экс-пары составляла 18 лет.

Несмотря на развод, в Сети ходят много слухов касательно их брака. Близкая подруга артистки Любовь Аксенова говорит об искренних чувствах, которые в свое время были между исполнителями.

Филипп – очень скромный парень. Он выглядит высокомерным, однако в повседневной жизни скромный и домашний. Почему брак не выдержал испытания временем? Женщины часто ждут, чтобы партнеры смотрели с нами в одном направлении. Алла и Филипп смотрели в разные стороны, поэтому отношения не продолжились, – откровенничает Аксенова.

Информационное агентство «Informing»

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