В польской шахте «Богданка» провели эротическую фотосессию

В действующей польской угольной шахте «Богданка», которая находится в 960 метрах под землей, провели эротическую фотосессию с обнаженными моделями. Когда фотографии попали в Сети, возмущению общества не было предела.

Как заявило правление «Богданки», оно не причастно к этой акции. Фотосессия для календаря была проведена фирмой-поставщиком оборудования. Подрядчик шахты получил разрешение на проведение съемки тракторов BIZON под землей. Но через определенное время на внутренних коммуникаторах рабочих шахты появились фото обнаженных девушек.

Под данной публикацией большинство интернет-пользователей оставили много гневных комментариев. Однако некоторые подумали, что это шутка, а другим, напротив, такая идея очень понравилась.



