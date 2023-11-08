Пентагон вкладывает в поиски инопланетян миллионы долларов

Всерьез заинтересовались неопознанными летаючими объектами государственные органы США. За последние несколько лет эта тема в Конгресе поднималась не один раз.

Одним из помешанных на паранормальном является 79-летний предприниматель Роберт Бигелоу, который вложил в изучение инопланетян огромное состояние.

«Я потратил на них миллионы и миллионы. Больше меня в эту тему в США никто не вкладывал», - хвалился Бигелоу.

Первый раз загадочный красный шар над своим автомобилем он увидел в 1947 году и еще спустя несколько лет заметил огромный сигарообразный объект над горами. Хоть НЛО встретить ему так и не удалось, но у нео есть и другие интересные достижения, к примеру, каким-то образом ему удалось убедить Пентагон вложить 22 миллиона долларов в поиск инопланетян, волков-оборотней и полтергейста на своем ранчо в Юте. Проект длился с 2008 по 2011 год и завершился неудачей.

Правительство знает о существовании инопланетян

Новый всплеск интереса к паранормальному возник после заявления бывшего сотрудника Национального управления военно-космической разведки США Дэвида Груша о том, что правительство уже некоторое время знает о существовании инопланетян и охотится за их технологиями. Еще одним, кто увлекся поиском летающих тарелок стал глава клинтоновской администрации Джон Подеста, под влиянием которого СМИ стали смело говорить об НЛО.

Самую заметную роль в последнее время играл конгрессмен-республиканец Тим Буршетт. Согласно его заявлениям США имеют образцы технологий, которые не поддаются законам физики и обвинил их в сокрытии информации. Также, по его словам, некоторые члены Конгресса видели НЛО своими глазами.