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В Выборге объяснили флаги Украины на улицах города съемками достоверного фильма

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В Выборге объяснили флаги Украины на улицах города съемками достоверного фильма
В России
Фото: @ELG21/ pixabay.com

Власти города Выборга объяснили, почему на улицах появились украинские флаги. Как оказалось, в городе идут съемки фильма, пишет «Лента.ру».

Ранее в Сети появились фотографии городских улиц и были заметны не только флаги Украины, но баррикады из шин. Помимо этого городскими улицами пускали дым. Горожане не скрывали, что обеспокоены происходящим.

Но все прояснилось и стало известно, что в городе проходят съемки  фильма под рабочим названием «Новые русские СМИ», в котором затрагиваются события на Украине в ноябре 2013 года — феврале 2014 года.

«Для достоверности кинематографисты использовали соответствующий реквизит, а также пиротехнические дымы. Жанр кинокартины — патриотическое кино. Фильм основан на реальных событиях и посвящен работе военных корреспондентов, находящихся в горячих точках», - заявляет городская администрация.

Отмечается, что фильм будет повествовать о событиях в мире с 2008 по 2020 год. В этом патриотическом фильме, как и в других работах данного направления, россиянам объяснят, как они должны воспринимать политическую ситуацию этого периода.

Информационное агентство «Informing»

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