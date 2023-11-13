Сексуальная 35-летняя красотка из Екатеринбурга устроила горячую фотосессию

Модель из Екатеринбурга, Анастасия Горбунова, поделилась смелыми снимками своей последней фотосессии, проведенной при участии фотографа Катерины Медведевой.

Фотосессия в нестандартном рок-стиле призвана привлечь внимание, уделяя особое внимание тому, чтобы мужчина на фотографиях оставался на втором плане. На 14 ярких кадрах видно, что модель и ее друг создали образы, полностью соответствующие сумасшедшему стилю съемки.

Горбунова подчеркнула, что мужчина на снимках - не ее парень, а всего лишь друг, который согласился принять участие в увлекательном творческом проекте. Модель рассказала, что их целью было сделать мужчину не просто объектом, а скорее дополнением к созданным образам. Они стремились передать атмосферу веселой рок-вечеринки, создавая интересные образы и вызывающие кадры.

Сама фотограф, Катерина Медведева, поделилась своим взглядом на съемку, отметив, что идеи, образы и атмосфера, созданные Анастасией, вдохновили ее на интересный коллаборативный проект, объединивший различные творческие взгляды.Весьма провокационные снимки публикует портал e1.ru.