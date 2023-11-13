Информинг » В России » Сексуальная 35-летняя красотка из Екатеринбурга устроила горячую фотосессию

Сексуальная 35-летняя красотка из Екатеринбурга устроила горячую фотосессию

Image 16+
Сексуальная 35-летняя красотка из Екатеринбурга устроила горячую фотосессию
В России
источник фото: pixabay.com

Модель из Екатеринбурга, Анастасия Горбунова, поделилась смелыми снимками своей последней фотосессии, проведенной при участии фотографа Катерины Медведевой.

Фотосессия в нестандартном рок-стиле призвана привлечь внимание, уделяя особое внимание тому, чтобы мужчина на фотографиях оставался на втором плане. На 14 ярких кадрах видно, что модель и ее друг создали образы, полностью соответствующие сумасшедшему стилю съемки.

Горбунова подчеркнула, что мужчина на снимках - не ее парень, а всего лишь друг, который согласился принять участие в увлекательном творческом проекте. Модель рассказала, что их целью было сделать мужчину не просто объектом, а скорее дополнением к созданным образам. Они стремились передать атмосферу веселой рок-вечеринки, создавая интересные образы и вызывающие кадры.

Сама фотограф, Катерина Медведева, поделилась своим взглядом на съемку, отметив, что идеи, образы и атмосфера, созданные Анастасией, вдохновили ее на интересный коллаборативный проект, объединивший различные творческие взгляды.Весьма провокационные снимки публикует портал e1.ru. 

Информационное агентство «Informing»

Обнародовано окончательное решение властей России по выплате 13-й пенсии в 2023 году

Обнародовано окончательное решение властей России по выплате 13-й пенсии в 2023 году

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сексуальная 35-летняя красотка из Екатеринбурга устроила горячую фотосессию

Сегодня, 20:39

Вырастет пенсия, выплатят 13-ю зарплату: Что изменится в декабре 2023 года?

Сегодня, 20:29

В Выборге объяснили флаги Украины на улицах города съемками достоверного фильма

Сегодня, 15:18

Появился рейтинг из 16 районов востока Москвы от худшего к лучшему

Сегодня, 12:03

Обнародовано окончательное решение властей России по выплате 13-й пенсии в 2023 году

Вчера, 11:17

Стало известно, какие доплаты ожидают пенсионеров России в декабре 2023 года

Вчера, 11:11

Первая мисс Екатеринбург разоблачила конкурсы красоты, проходящие в России

Вчера, 11:04

«Будем выдворять куда подальше»: Швыткин пригрозил ставшим гражданами РФ мигрантам, отказывающимся идти на фронт

11-11-2023, 17:38

Внедорожники УАЗ исчезли из автосалонов России из‑за СВО

10-11-2023, 13:48

Столовую в школе № 156 на Вторчермете заполонили тараканы: видео

10-11-2023, 13:06

В Екатеринбурге выставили на продажу нереально дорогой пентхаус с лифтом и сауной

9-11-2023, 20:01

Власти Екатеринбурга спрогнозировали рост средней зарплаты на ближайшие три года

9-11-2023, 16:48

17-летняя школьница из Екатеринбурга стала миллионершей

8-11-2023, 19:47

Путин принял решение об участии мобилизованных до конца СВО — заявил Сладков

8-11-2023, 19:45

Российский кабель связи поврежден в Финском заливе: идут ремонтные работы

6-11-2023, 19:48

В Екатеринбурге ищут специалистов на зарплаты в сотни тысяч: самые дорогие вакансии

6-11-2023, 09:15

Иностранцы пришли в восторг от дешевого такси в России

5-11-2023, 19:54

Екатеринбуржцы рассказали, на чем стали экономить: давно не ели мяса

5-11-2023, 19:27

Ошибка: Росавиация назвала виновным в посадке A320 в поле под Новосибирском экипаж

5-11-2023, 10:27

В школе рассказали правду о поведении братьев-мигрантов, избивших семиклассника

4-11-2023, 16:50

Новости партнеров
2023
ru-RU