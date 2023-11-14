Съемки новогоднего «Голубого огонька»-2024 стартовали: состав артистов и ведущих

На «Мосфильме» стартовали съемки главной новогодней программы страны - «Голубой огонек»-2024. Первые номера уже отсняты. Причем, как утверждает «Комсомолка», в новых декорациях.

Условия для зрителей в массовке этой осенью, как и в былые годы, строгие - каждый обязуется не разглашать увиденное и услышанное до выхода программы в эфир. Также во время съемок запрещено использовать смартфоны, делать фотографии и снимать номера на видео.

Ведущих «Огонька» менять не стали

Ведущих «Огонька» менять не стали - это хорошо всем знакомые Николай Басков и Андрей Малахов. Они уже трудятся в поте лица два месяца. А вот артисты меняются, так как приезжают по заранее сформированному графику.

В новогоднюю ночь зрителей будут развлекать Алсу, Григорий Лепс, Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы, Валерия, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум и другие.

Впрочем, обещают не только «традиционных» артистов, без которых не обходится ни один «огонек», но и новые лица.