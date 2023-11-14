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В Екатеринбурге ищут специалиста на зарплату до 230 тысяч рублей

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В Екатеринбурге ищут специалиста на зарплату до 230 тысяч рублей
В России
источник фото: pixabay.com

Составлен список самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге в ноябре. Самую большую зарплату предлагают врачу урологу-андрологу - до 230 тысяч рублей. Специалиста ищут для работы в медицинском центре «Уро-про».

Электрогазосварщику на Арамильском заводе передовых технологий обещают платить от 170 тысяч рублей, а менеджеру по продажам в области экологического проектирования в «Эко центре» - до 150 тыс. рублей.

У «Сбер» ищут финансового советника. Зарплата - от 148 тысяч рублей. Кадровая компания «Ключ к успеху» ищет специалиста отдела сервиса. За график работы 5/2 обещают от 140 тысяч рублей.

Информационное агентство «Informing»

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