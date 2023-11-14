В России учительница отправила интимные фото лжебизнесмену и потеряла 200 тысяч рублей

В Северной Осетии произошел случай мошенничества, связанный с учительницей, которая стала жертвой лжебизнесмена из Санкт-Петербурга. По информации Mash Gor, мошенник создал фейковую страницу в социальной сети «Одноклассники» и представлялся успешным предпринимателем.

Он начал тесное общение с учительницей, между ними завязались романтические отношения. Мошенник использовал разные номера телефонов и даже устройство для изменения голоса для того, чтобы сохранить свою анонимность. Учительница доверилась и отправила ему фото и видеоролик с эротическим контентом. После этого мошенник начал ей угрожать, утверждая, что покажет компрометирующий материал коллегам и родителям. Он потребовал от нее 200 тысяч рублей, и чтобы рассчитаться с ним, женщине пришлось взять микрозаем и попасть в долги.

Когда мошенник потребовал еще больше денег, учительница обратилась в полицию. Оперативники выяснили, что за мошенником стоит безработный житель с. Эльхотово. Суд приговорил его к году условно, обязаа вернуть пострадавшей украденные деньги.