Появились жуткие подробности об убийстве 14-летней школьницы и ее мамы в Екатеринбурге

Крайне шокирующее происшествие произошло в Екатеринбурге.Стало известно о трагическом убийстве матери и дочери.

Подозреваемый 16-летний подросток, предположительно, готовился к этому злодеянию заранее. Эту версию подтверждают результаты его поисковых запросов в Интернете. Видеоролики-расследования, касающиеся деятельности полиции, были частью изучения молодого преступника. Также он предпринимал попытки замести следы преступления.

Подросток рассказал о своих злодеяниях товарищу

Интересно, что подросток, не выдержав в итоге психического напряжения, решил поделиться о злодеяниях с товарищем, который, в свою очередь, обратился к старшему брату убийцы.

По сообщениям силовых структур, подросток возмущен тем, что его друг решил сообщить о совершенном преступлении. Тем не менее, вероятно, его бы все равно выявили, так как он использовал банковскую карту погибшей для снятия денег.

Изначально подозреваемый утверждал, что мотивом для жестокого убийства двух человека была ревность к своему старшему брату. Он ответствен не только за гибель своей подруги, но и матери и даже собаки. Поведение подростка во время допросов было хладнокровным, и он выразил сожаление только о своем аресте.