Кремируют и похоронят: Тело погибшего в Индии русского актера Белецкого не вернут в Россию

Русского актера, скончавшегося в Индии при загадочных обстоятельствах, в Россию не вернут. Максима Белецкого кремируют за рубежом, сообщает Царьград. При этом не называется дата и официальная причина смерти.

О трагическом уходе 37-летнего артиста Йошкар-олинского кукольного театра, выпускника Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. Палантая и работника Российского государственного института сценических искусств стало известно вчера.

Похоронят в Индии

Как заявили представители театра, ссылаясь на слова близких родственников, актера кремируют, а затем похоронят в Индии, где он со своей подругой умерли.