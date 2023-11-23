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Кремируют и похоронят: Тело погибшего в Индии русского актера Белецкого не вернут в Россию

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Кремируют и похоронят: Тело погибшего в Индии русского актера Белецкого не вернут в Россию
В Мире
Фото: freepik.com

Русского актера, скончавшегося в Индии при загадочных обстоятельствах, в Россию не вернут. Максима Белецкого кремируют за рубежом, сообщает Царьград. При этом не называется дата и официальная причина смерти. 

О трагическом уходе 37-летнего артиста Йошкар-олинского кукольного театра, выпускника Марийского республиканского колледжа культуры и искусств им. Палантая и работника Российского государственного института сценических искусств стало известно вчера.

Похоронят в Индии

Как заявили представители театра, ссылаясь на слова близких родственников, актера кремируют, а затем похоронят в Индии, где он со своей подругой умерли.

Информационное агентство «Informing»

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Два обнажённых тела: Российский актер с подругой найден в Индии мертым при загадочных обстоятельствах

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