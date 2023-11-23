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В Японии установлены максимальные ежедневные дозы алкоголя для мужчин и женщин

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В Японии установлены максимальные ежедневные дозы алкоголя для мужчин и женщин
В Мире
Фото: @freepik / freepik.com

Максимальные дозы алкоголя для мужчин и женщин установлены в Японии. Об этом пишет японское издание Mainichi.

Экспертная группа при Минздраве Японии рекомендует мужчинам употреблять не более 40 граммов алкоголя в день. Женщинам же рекомендуется не более 20 граммов алкоголя в день.

В статье отмечается, что 20 граммов спирта содержится в пол-литровой банке пива (с содержанием алкоголя 5 процентов), в 180 мл саке, 60 мл виски или двух бокалах вина.

Важно все же стремиться к тому, чтобы свести употребление алкоголя к минимуму

При этом эксперты рекомендуют заранее определить планируемое количество выпиваемого напитка с учетом индивидуальной реакции на него. Важно все же стремиться к тому, чтобы свести употребление алкоголя к минимуму.

Эксперты напомнили, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск инсультов, высокого давления и рака.

К марту следующего года Минздрав Японии представит документ, в котором будет описано влияние алкоголя на здоровье и перечислены моменты, на которые следует обратить внимание тем, кто употребляет спиртное.

Информационное агентство «Informing»

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