В Японии установлены максимальные ежедневные дозы алкоголя для мужчин и женщин

Максимальные дозы алкоголя для мужчин и женщин установлены в Японии. Об этом пишет японское издание Mainichi.

Экспертная группа при Минздраве Японии рекомендует мужчинам употреблять не более 40 граммов алкоголя в день. Женщинам же рекомендуется не более 20 граммов алкоголя в день.

В статье отмечается, что 20 граммов спирта содержится в пол-литровой банке пива (с содержанием алкоголя 5 процентов), в 180 мл саке, 60 мл виски или двух бокалах вина.

Важно все же стремиться к тому, чтобы свести употребление алкоголя к минимуму

При этом эксперты рекомендуют заранее определить планируемое количество выпиваемого напитка с учетом индивидуальной реакции на него. Важно все же стремиться к тому, чтобы свести употребление алкоголя к минимуму.

Эксперты напомнили, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск инсультов, высокого давления и рака.

К марту следующего года Минздрав Японии представит документ, в котором будет описано влияние алкоголя на здоровье и перечислены моменты, на которые следует обратить внимание тем, кто употребляет спиртное.