Вирусолог Вострухов оценил, чем опасна вспышка неизвестной пневмонии в Китае

Вирусолог Сергей Вострухов решил прокомментировать вспышку неизвестной пневмонии у китайских детей. Также доктор оценил, может ли это привести к новой волне коронавируса, информирует «Подмосковье сегодня».

Появился новый опасный штамм COVID-19

По словам специалиста, нужно понять, какая инфекция бушует в КНР. Пневмония может быть бактериальной или вирусной, поэтому поражает легкие по-разному. Если болезнь ковид-ассоциированная, не исключено, что появился новый опасный штамм COVID-19. Тогда нужно предпринять все меры для предотвращения распространения вируса, включая жесткие ограничительные меры.

Вирусолог надеется, что власти Китая это сделают.