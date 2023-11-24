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Вирусолог Вострухов оценил, чем опасна вспышка неизвестной пневмонии в Китае

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Вирусолог Вострухов оценил, чем опасна вспышка неизвестной пневмонии в Китае
В Мире
Источник фото: @wavebreakmedia_micro

Вирусолог Сергей Вострухов решил прокомментировать вспышку неизвестной пневмонии у китайских детей. Также доктор оценил, может ли это привести к новой волне коронавируса, информирует «Подмосковье сегодня».

Появился новый опасный штамм COVID-19

По словам специалиста, нужно понять, какая инфекция бушует в КНР. Пневмония может быть бактериальной или вирусной, поэтому поражает легкие по-разному. Если болезнь ковид-ассоциированная, не исключено, что появился новый опасный штамм COVID-19. Тогда нужно предпринять все меры для предотвращения распространения вируса, включая жесткие ограничительные меры. 

Вирусолог надеется, что власти Китая это сделают.

Информационное агентство «Informing»

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