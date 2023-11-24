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«Нет иммунитета»: Китай виноват в сплеске неизвестной болезни после самого строгого в мире карантина

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«Нет иммунитета»: Китай виноват в сплеске неизвестной болезни после самого строгого в мире карантина
В Мире
Фото: @mteerapat / freepik.com

Неизвестная болезнь, которая сейчас бушует в Китае, кажется тревожным эхом смертельной вспышки Covid. Многие в загадочной пневмонии, охватившей в настоящее время всю страну, «обвиняют» строгий карантин КНР во время пандемии. Как сообщается, больницы в Пекине и Ляонине «перегружены больными детьми», у которых есть такие симптомы, как воспаление легких и высокая температура, но нет кашля. 

Профессор Франсуа Баллу из Института генетики UCL объяснил, что Китай, вероятно, переживает волну респираторных инфекций после «выхода из изоляции» и снятия строгих ограничений. 

«Китай, вероятно, сейчас переживает крупную волну детских респираторных инфекций, поскольку это первая зима после длительной изоляции, которая, должно быть, резко сократила циркуляцию респираторных инфекций и, следовательно, снизила иммунитет населения к эндемичным инфекциям», — сказал он. 

Профессор добавил, что в других странах в первую зиму после снятия пандемических ограничений наблюдались большие волны респираторных инфекций и госпитализаций детей. Но «поскольку именно Китай пережил гораздо более длительную и жесткую изоляцию, чем любая другая страна на земле, волны разных сезонных болезней могут быть значительными». 

Эксперт заверил, что нет никаких оснований подозревать появление нового патогена. Профессор Пол Хантер из Университета Восточной Англии разделяет аналогичную точку зрения: прежде чем это утверждать, необходимо предоставить больше доказательств. 

«В настоящее время слишком мало информации, чтобы ответить, что вызывает эпидемию в Китае. В целом это не похоже на эпидемию, вызваную новым вирусом. Если бы это было так, было бы гораздо больше случаев заражения среди взрослых», — добавил эксперт.

Информационное агентство «Informing»

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