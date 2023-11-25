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«По 1000 звонков в день»: Дети с пугающим «синдромом белых легких» заполонили китайские больницы

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«По 1000 звонков в день»: Дети с пугающим «синдромом белых легких» заполонили китайские больницы
В Мире
Фото: @lifeforstock / freepik.com

Дети с пугающим «синдромом белых легких» заполонили китайские больницы. По данным The sun врачам поступает «1000 звонков в день по поводу этой загадочной болезни». Многие родители сообщают, что глубоко обеспокоены этой проблемой.

Высокий уровень заболеваемости среди детей

Китай продолжает бороться с загадочной болезнью, поразившей страну. В пятницу страна призвала к бдительности, поскольку всплеск респираторных заболеваний наблюдается в школах и больницах, причем особенно высокий уровень заболеваемости среди детей в северных районах, таких как Пекин и провинция Ляонин. В результате врачи завалены тысячами звонков от обеспокоенных родителей, пытающихся записаться на прием к врачу или вызывающие неотложную помощь.

Распространение болезни связано с тем, что Китай вступает в свой первый полноценный зимний сезон после отмены строгих ограничений, связанных с Covid-19 в декабре прошлого года. Однако это привело к распространению таких известных патогенов, как микоплазменная пневмония.

Во многих случаях у детей при сканировании легких выявляют помутнение по типу «матового стекла». Оно также известно как «синдром белых легких», что является показателем тяжелого респираторного заболевания.

Главный врач детской больницы провинции Аньхой рассказал, что большинству детей потребовалось так называемое промывание легких, которое представляет собой промывание через оптоволоконный бронхоскоп, чтобы держать дыхательные пути открытыми. Если раньше в день выполнялось в среднем только около десяти таких манипуляций, то сейчас выполняется более 50 каждый день.

Информационное агентство «Informing»

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