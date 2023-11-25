Вспышка «загадочной пневмонии» в Китае ухудшается: привязанные к капельницам дети лежат на полу больниц

Отчаявшиеся родители сжимают детей, привязанных к капельницам, которые лежат на полу больниц. Загадочная вспышка «пневмонии» в Китае каждый день ухудшается. Врачи завалены тысячами звонков, поскольку больницы продолжают переполняться детьми. Их подключают к жизненно важным капельницам, но Пекин, где бушует неизвестный вирус, продолжает преуменьшать опасность даже через неделю после начала вспышки.

Больницы «перегружены больными детьми»

Пекин сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что увеличение числа случаев людей с симптомами, похожими на грипп, связано с новой зимней инфекцией, которая взяла верх из-за снижения иммунитета населения к распространенным вирусам. Сообщается, что больницы «перегружены больными детьми», у которых есть такие симптомы, как воспаление легких и высокая температура, но нет кашля.

Помутнение по типу «матового стекла»

Аналогичная ситуация развивается в Ляонине – почти в 500 милях от Пекина. В настоящее время при сканировании легких у детей наблюдается помутнение по типу «матового стекла». Это показатель тяжелой респираторной болезни. Родители глубоко обеспокоены «белыми легкими», а больные дети нуждаются в так называемй «чистке».