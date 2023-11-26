Перебравшийся в Китай студент из РФ назвал основные отличия метро Москвы и Пекина

Студент из РФ, который является автором личного блога в Telegram-канале «Кулик по китайски», рассказал об отличиях пекинского и китайского метро, пишет MSK1.

Нет комфортных условий для проезда

Россиянин утверждает, что люди в Пекине очень организованны, но в подземке это качество теряется. В итоге происходит сильная давка. Что касается пекинских поездов, то там нет комфортных условий для проезда пассажиров. Система оплаты тоже отличается от московской.

Студент добавил, что там отсутствует декор, но все очень практично. Но самое главное, что метро Пекина прекрасно справляется с функциями транспортировки, хотя уровень комфорта действительно не на лучшем уровне.