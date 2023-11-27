Жители Северной Кореи массово лысеют из-за брюшного тифа и дешевых шампуней

Северная Корея столкнулась с очередной проблемой. Жители стали массово лысеть. Эту проблему связывают с различными факторами.

Одной из причин называется серьезные инфекционные заболевания, такие как паратиф и брюшной тиф, которые могут вызвать выпадение волос. В стране также существует дефицит качественных уходовых средств, а химические ингредиенты в доступных местных шампунях могут раздражать кожу головы, способствуя облысению. Еще одним фактором, который упоминают эксперты, является длительное ношение военных шапок. Они провоцируют потоотделение и неправильную вентиляцию. Это, в свою очередь, может привести к существующим проблемам с волосами. Также доступные на рынке косметические и фармацевтические продукты в стране не соответствуют стандартам качества.

И хотя власти предпринимают некоторые попытки справиться с проблемой, вводя профилактические меры, существующие социальные и экономические ограничения не решают проблему облысения у населения.