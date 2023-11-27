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Жители Северной Кореи массово лысеют из-за брюшного тифа и дешевых шампуней

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Жители Северной Кореи массово лысеют из-за брюшного тифа и дешевых шампуней
В Мире
Фото: @cookie_studio / freepik.com

Северная Корея столкнулась с очередной проблемой. Жители стали массово лысеть. Эту проблему связывают с различными факторами. 

Одной из причин называется серьезные инфекционные заболевания, такие как паратиф и брюшной тиф, которые могут вызвать выпадение волос. В стране также существует дефицит качественных уходовых средств, а химические ингредиенты в доступных местных шампунях могут раздражать кожу головы, способствуя облысению. Еще одним фактором, который упоминают эксперты, является длительное ношение военных шапок. Они провоцируют потоотделение и неправильную вентиляцию. Это, в свою очередь, может привести к существующим проблемам с волосами. Также доступные на рынке косметические и фармацевтические продукты в стране не соответствуют стандартам качества. 

И хотя власти предпринимают некоторые попытки справиться с проблемой, вводя профилактические меры, существующие социальные и экономические ограничения не решают проблему облысения у населения.

Информационное агентство «Informing»

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