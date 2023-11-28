Археологи из Финляндии раскрыли магию «Церкви дьявола»

На востоке Финляндии есть национальный парк Коли, где находится пещера Пирункиркко. Местные ее называют «Церковью дьявола» ( «Чертова церковь»). В коридоре длиной 34 метра в форме буквы Z можно встретить черта.

Этнографы говорят, что у входа в эту пещеру в древности колдуны проводили разные ритуалы. Пещера всегда откликалась на голос мага. Из нее были слышны удары, хлопанье, детский смех. Ученые Университета Восточной Финляндии выяснили, что за магия там действует.

Исследователи провели измерения акустики в разных точках и затем получившиеся звуки записали, сравнив между собой. В итоге выяснилось, что во внутреннем коридоре шириной метр ярко выражено явление резонанса. Из-за стоячей волны между двумя параллельными скальными стенами создается долгий звук, частота котрого 219-232 герца. Проходя по коридору звук может отражаться по-разному от стен.

На выходе получаются звуки, напоминающие хлопки шаров, хлопанье в ладоши, удары барабанов.