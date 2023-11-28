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В Китае рабочие с химзащитой дезинфицируют улицы и здания на фоне вспышки загадочной болезни

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В Китае рабочие с химзащитой дезинфицируют улицы и здания на фоне вспышки загадочной болезни
В Мире
Фото: @aleksandarlittlewolf / freepik.com

На улицы КНР вновь вернулись работники, занимающиеся химзащитой. Они дезинфицируют улицы и здания во время вспышки загадочной болезни в стране. 

На последних кадрах, опубликованных в социальных сетях, появились работники общественного здравоохранения в полном защитном снаряжении на улицах северного Китая. Люди, одетые с головы до ног в защитные костюмы, дезинфицируют помещения и улицы города. К слову, рабочие, работающие с химзащитой, стали символом непопулярной китайской политики «нулевого COVID». 

Многие китайцы опасаются, что принудительный домашний карантин может вернуться

Поэтому многие китайцы опасаются, что принудительный домашний карантин может вернуться, особенно на фоне возвращения социального дистанцирования и ношения масок. 

Пока что остается неясным, было ли решение о дезинфекции улиц и зданий инициативой местного правительства или директивой центрального правительства.

Информационное агентство «Informing»

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