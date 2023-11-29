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Обнародовано предсмертное видео убитой в Турции 15-летней Даяны Двизовой

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Обнародовано предсмертное видео убитой в Турции 15-летней Даяны Двизовой
В Мире
Фото: freepik.com

Телеграм-канал Mash опубликовал предсмертный ролик 15-летней Даяны Двизовой, которая вместе со своей матерью-моделью Ириной стала жертвой трагического инцидента в Турции.

Обе женщины были завернуты в простыни

На последней записи молодая девушка с энтузиазмом рассказывает о ее предстоящем дне рождении и своем приезде в Стамбул в компании матери. Ее мечта была связана с модельной карьерой, аналогичной той, что вела ее мама, а также с путешествиями по странам всего мира.

Тела Ирины и ее дочери были обнаружены на склоне в курортной зоне Бодрум в Турции. Обе женщины были завернуты в простыни, связаны веревкой, имели признаки огнестрельного воздействия. Полиция начала расследование.

Интересно: Двизова была риелтором и ранее работала моделью. Исчезновение россиянок было замечено несколько дней назад. Предполагается, что место преступления - особняк, где проживала Ирина. На записи Телеграм-канала видны следы крови и загрязнение в гостиной на полу и мебели.

Источник, близкий к погибшей семье, утверждает о наличии улик, таких как кровавые следы в квартире, отпечатки экс-мужа на ее авто и записи с камеры видеонаблюдения. Подозревается, что причастен к этому жестокому двойному преступлению муж Двизовой, гражданин Финляндии, который сейчас находится в розыске.

Сын и брат погибших высказывает версию о том, что отчим Андрей К., может быть причастен к убийству. Причиной этого стала месть, так как россиянка не позволяла ему общаться с сыном Макаром.

Информационное агентство «Informing»

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