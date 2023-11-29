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Mash: причиной убийства матери и дочеры в Турции могли стать деньги

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Mash: причиной убийства матери и дочеры в Турции могли стать деньги
В Мире
Фото: @freepik / freepik.com

Ирина Двизова, недавно жестоко убитая, могла стать жертвой из-за финансовых средств, полученных ею от продажи 2-х квартир и владения акциями. 

Сумма, которую получила женщина, составляла 70 миллионов рублей

Сумма, которую получила женщина, составляла, предположительно, 70 миллионов рублей. От продажи недвижимости она получила 58 миллионов рублей, в том числе 34 млн рублей за одну недвижимость и 24 млн за вторую. Кроме того, у убитой были акции в компаниях «Норникель« и »Полюс Золота» 856 штук. Эти акции были унаследованы Ириной от экс-мужа, который являлся депутатом Норильского городского совета. После кончины Отара Узарашвили в 2011 году их было решено разделить между ее детьми — дочерью Даяной и сыном Давидом.

Информационное агентство «Informing»

Обнародовано предсмертное видео убитой в Турции 15-летней Даяны Двизовой

Обнародовано предсмертное видео убитой в Турции 15-летней Даяны Двизовой

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