Выяснилось, на каких автомобилях гоняют начальники администрации Тюмени

Портал 72.ru выяснил, на каких личных автомобилях гоняют руководители городской администрации Тюмени.
Артем Павлюченко
Глава управы Центрального округа, владеет багровым Volvo XC60 с номерами *847**174. Назначен на должность в декабре 2021 года. Стоимость авто - от двух миллионов рублей.
Олег Савчук
Руководитель КАО, отчитывался о владении Toyota Land Cruiser Prado 150 и Infiniti Q50. На данный момент ни одна из этих машин не зарегистрирована на чиновника. В 2018 году японский внедорожник с номером *150**72 выставлен на продажу за 2,1 миллиона рублей.
Виталий Флянц
И. о. директора департамента жизнедеятельности, ездит на черном авто с номером У***УУ72, стоимость которого на вторичном рынке превышает миллион рублей. Назначен на должность в июне текущего года.
Сергей Борисевич
Глава департамента по спорту и молодежной политике, владеет Ford Explorer 2013 года выпуска с номером *500**72, стоимость которого составляет более двух млн рублей. В предыдущей декларации упоминался Renault Duster с цифрами 010, но на данный момент машина не стра***тся.