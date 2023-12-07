Выяснилось, на каких автомобилях гоняют начальники администрации Тюмени

Портал 72.ru выяснил, на каких личных автомобилях гоняют руководители городской администрации Тюмени.

Артем Павлюченко

Глава управы Центрального округа, владеет багровым Volvo XC60 с номерами *847**174. Назначен на должность в декабре 2021 года. Стоимость авто - от двух миллионов рублей.

Олег Савчук

Руководитель КАО, отчитывался о владении Toyota Land Cruiser Prado 150 и Infiniti Q50. На данный момент ни одна из этих машин не зарегистрирована на чиновника. В 2018 году японский внедорожник с номером *150**72 выставлен на продажу за 2,1 миллиона рублей.

Виталий Флянц

И. о. директора департамента жизнедеятельности, ездит на черном авто с номером У***УУ72, стоимость которого на вторичном рынке превышает миллион рублей. Назначен на должность в июне текущего года.

Сергей Борисевич

Глава департамента по спорту и молодежной политике, владеет Ford Explorer 2013 года выпуска с номером *500**72, стоимость которого составляет более двух млн рублей. В предыдущей декларации упоминался Renault Duster с цифрами 010, но на данный момент машина не стра***тся.