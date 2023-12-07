В онлайн-кинотеатрах прошла премьера шестой серии сериала «Слово пацана»

По данным news.ru, 7 декабря 2023 года в таких онлайн-кинотеатрах как START и Wink прошла премьера 6 серии нашумевшего телесериала «Слово пацана». В новом эпизоде Адидас призвал своих к столкновению, отношения Марата и Айгуль ожидают сложности, Вове сообщат, что он в розыске.

Выходит фильм по четвергам в 07:00 по московскому времени. Премьера седьмого эпизода намечена на 14 декабря. Показ финальной серии — 21-го числа.

Рейтинг «Слова пацана» 8,9 из 10 баллов на основе 240 тыс. пользовательских оценок. Он занимает уверенное четвертое место.