Стало известно, о чем писала девочка в дневнике, расстрелявшая одноклассников

История стрельбы в брянской школе обретает новые детали. В соцсетях появились новые фотографии из тетради 14-летней Алины, где она сделала хаотичные записи, повторяя все время схожие фразы. В записях многое зашифровано, хотя можно выделить ее явное желание встретиться с другом и желание поджечь школу.

Девочка использовала ружье

Кроме ружья отца девочка принесла в школу два ножа, патроны, растворитель, списки, зажигалки. Стрельба произошла утром 7 ноября 2023 года в школе Брянска, когда школьница открыла огонь по своим одноклассникам. Попытки учительницы успокоить оказались тщетными. Девочка использовала ружье, которое научилась сама заряжать и стрелять.

Согласно свидетельствам некоторых одноклассников, у ученицы был конфликт с убитой одноклассницей из-за какого-то парня.