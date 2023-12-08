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Опубликованы фотографии двора в Ярославле, где снимали сериал «Слово пацана»

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Опубликованы фотографии двора в Ярославле, где снимали сериал «Слово пацана»
В России
Источник фото: СЛОВО ПАЦАНА: Сериал 2023 / ВКонтакте

Журналисты новостного издания «Аргументы и Факты — Ярославль» поделились фотографиями с места съемок ленты «Слово пацана». Проект Жоры Крыжовникова выходит на Wink и START, последний эпизод появился 7 декабря. 

Жители могут узнать дворы Дзержинского, а также Ленинского районов

Съемки сериала проходили в Ярославле весной 2023 года. Жители могут узнать дворы Дзержинского, а также Ленинского районов, дом культуры на Резинотехнике, Советскую улицу, Волжскую набережную. Сюжет фильма рассказывает о казанском феномене — подростковых группировках, делящих асфальт в 80-е годы. 

В одном из дворов на Пионерской улице установлена хоккейная коробка, там собирается «скорлупа«. »Адидас» приезжает на площадку после службы в Афганистане, а подростки решают отомстить за смерть Ералаша. Однако в реальности в этом дворе нет хоккейной коробки, выглядит он совершенно пустым.

Информационное агентство «Informing»

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