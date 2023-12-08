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Стала известна стоимость жизни в частном доме в Новой Москве и Подмосковье

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Стала известна стоимость жизни в частном доме в Новой Москве и Подмосковье
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Портал msk1.ru решил выяснить, в какую копеечку влетит домовладельцу жизнь за городом и содержание дома в Новой Москве или Подмосковье, ведь это влечет за собой определенные ежемесячные расходы. 

В Новой Москве содержание дома обходится примерно в 17,500 рублей в месяц

Наталия, владеющая домом в Новой Москве, платит за содержание поселка, газ, отопление газом, электричество, уборку септика, интернет и бензин примерно в 17,500 рублей в месяц. Она также тратится на биохимию для септика, при этом средства обслуживания обходятся ей в 5000 рублей в год. 

В Подмосковье расходы на дом составляют около 12,000 рублей в месяц летом и 17,000 рублей зимой

Ольга, проживающая в Подмосковье, тратит около 12,000 рублей в месяц летом и 17,000 рублей зимой. Ее расходы включают в себя электроотопление, интернет через мобильный телефон или модем, биоразлагаемую химию, топливо, обслуживание садовника. 

В целом разница между стоимостью жизни в Новой Москве и Подмосковье не столь значительна.

Информационное агентство «Informing»

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