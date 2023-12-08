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Мошенники навесили на екатеринбурженку микрокредиты с огромными процентами

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Мошенники навесили на екатеринбурженку микрокредиты с огромными процентами
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Компании, предоставляющие микрозаймы, активно принимают меры по взысканию долгов у граждан, которые ранее не обращались к ним за финансовой поддержкой. Жульнические схемы включают в себя предоставление займов на малые суммы, за которыми следует требование вернуть деньги с внушительными процентами. Мошенники рассчитывают на то, что потерпевшие, избегая юридических разбирательств, согласятся вернуть небольшие суммы.

Личные данные были использованы незаконно 

Недавно юрист из Екатеринбурга Юлия Федотова столкнулась с необычной «досудебной претензией« со стороны микрофинансовой компании. В её отношении был взят займ на 3000 рублей под ставкой 365% годовых в фирме »Умные наличные». На протяжении нескольких месяцев сумма задолженности увеличилась до 13 тысяч рублей. Надо отметить, что Юлия не брала займа в указанной компании и её личные данные были использованы незаконно. 

Столкнувшись с иском в суде, Федотова решила защитить свои права.

Информационное агентство «Informing»

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