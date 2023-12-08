Предупреждение из-за аномальных морозов до -44? продлено в Свердловской области

Согласно предупреждению ФГБУ «Уральское УГМС», с 9 по 13 декабря 2023 года в Свердловской области сохранится довольно холодная погода. Местами температура опустится до -40 градусов. В связи с аномальными морозами сообщается о возможном обострении простудных заболеваний, нарушении работы системы теплоснабжения, затруднении движения транспортных средств в регионе.

Ведомство рекомендует ограничить проведение всех видов работ и работу образовательных учреждений

Для предотвращения аварийных ситуаций ведомство рекомендует ограничить проведение всех видов работ и работу образовательных учреждений. Также подчеркивается важность обеспечения пунктов обогрева на автотрассах и рассказывается о полной готовности спасательных служб к любым чрезвычайным ситуациям.