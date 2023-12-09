Подмосковные гинекологи спасли женщину, у которой нашли 15 миом

Гинекологи в больнице в Кашире (Подмосковье) успешно помогли 33-летней женщине с обширной миомой матки. При поступлении в медучреждение живот пациентки значительно увеличился. Она казалась беременной.

Врачи приняли решение провести экстренно хирургическое вмешательство

Несмотря на предварительный диагноз лейомиомы матки, врачи приняли решение провести экстренно хирургическое вмешательство. В результате операции были удалены 15 миоматозных узлов, хотя сама репродуктивная функция сохранилась.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо. Консультация через полгода не выявила новых миом.