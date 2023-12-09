Из квартиры тюменского миллионера украли дорогую винтажную посуду

Илья Пискулин и его жена Яна Добровольская из Тюмени столкнулись с кражей дорогой посуды из их новой квартиры. Молодая женщина поделилась информацией о произошедшем в своих социальных сетях. Она сообщила подписчикам, что коробку с винтажной посудой, которую она с особым вниманием выбирала на одном из порталов, украли.

В своем сообщении жена миллионера выразила грусть из-за украденной редкой посуды, отметив, что тот, кто когда-либо занимался коллекционированием винтажных предметов, понимает, насколько ценными могут быть подобные находки. Добавим, что инцидент произошел в новой квартире семьи. В настоящее время проводится расследование.