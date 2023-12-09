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В Екатеринбурге ищут работника на зарплату до 900 тысяч рублей

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В Екатеринбурге ищут работника на зарплату до 900 тысяч рублей
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

В декабре в Екатеринбурге самыми дорогими вакансиями, согласно рейтингу от экспертов сервиса «Зарплата.ру», оказались:

  1. Врач-стоматолог. Для хирурга и ортопеда в медицинском центре города Югорска (ХМАО) предлагается зарплата от 500 до 900 тысяч рублей. Требования: диплом, сертификат по специальности.
  2. Личный помощник руководителя на экоферме: зарплата от 200 тысяч рублей.
  3. Прораб отделочных работ: готовы платить от 150 тысяч рублей.
  4. Менеджер по продажам молочного и пищевого оборудования сможет получать до 300 тысяч рублей.
  5. Менеджеру по работе с клиентами на заводе стального проката обещают также платить до 300 тысяч рублей.
  6. Ведущий инженер строительного контроля по общестроительным работам. Зарплата от 180 тысяч рублей, пишет E1.RU.

Информационное агентство «Informing»

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