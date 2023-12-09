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Екатеринбург столкнулся с отсутствием бензина на многих заправках ЛУКОЙЛа

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Екатеринбург столкнулся с отсутствием бензина на многих заправках ЛУКОЙЛа
В России
Фото: @Engin_Akyurt / pixabay.com

В Екатеринбурге были отмечены перебои с бензином на заправках сети ЛУКОЙЛ. Очевидцы сообщили, что на одной из заправок есть бензин 95 Экто, но и его недостаточно. Другие виды топлива пока что не поступают. 

Другие заправки также сталкиваются с проблемой нехватки бензина. В ЛУКОЙЛе же подтвердили наличие перебоев с поставками. Там сказали, что эта проблема не ограничивается только городом Екатеринбургом. 

Компания при этом не сообщила о точных сроках, когда снабжение бензином может быть восстановлено. 

По данным Е1.RU, первые признаки нехватки топлива в Свердловской области были замечены еще в начале октября.

Информационное агентство «Informing»

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