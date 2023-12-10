Жена самарского олигарха Шаповалова выставила на продажу наряды люксовых брендов: цены

Покупателям предлагаются как новые вещи от известных брендов, так и бывшие в употреблении

Известная модель и супруга бизнесмена Алексея Шаповалова Ксения Царицына начала продавать свои вещи через отдельную страницу в запрещенной соцсети. Обладательница голубой галочки, подтверждающей подлинность аккаунта знаменитости, создала профиль для перепродажи «только оригинальных и любимых вещей». На данный момент у платформы небольшое количество подписчиков, и на самой странице размещено 22 объявления о продаже различных предметов. Ксения Царицына предлагает покупателям как новые вещи от известных брендов, так и бывшую в употреблении одежду и обувь.

К примеру, продает модель сумку от «Диор», которую ни разу не носила и которой скоро исполнится 10 лет за 140 тысяч рублей. Платье от российского бренда Rasario стоит каких-то 168 тысяч. Бальное платье Charbel Caram обойдется немного больше - в 339 тысяч рублей. Новое платье от итальянского дома моды Dolce & Gabbana она выставила за 173 тысячи, а сумочку Dolce & Gabbana оценила в 20 тысяч рублей. В пару к этой сумочке можно приобрести босоножки за 16 500 тысяч. Ни разу не удалось выгулять жене олигарха сумку от Gucci за 90 тысяч рублей. Черные босоножки от «Джимми Чу» она надевала всего один раз, поэтому готова продать за 14 тысяч. Босоножки от Saint Laurent у Ксении можно купить за 14 тысяч, а неоново-зеленые туфли от «Диор» - за 24 тысячи. Легендарные слингбэки Valentino Garavani стоят 85 тысяч, а сумочка от Saint Laurent - 40 тысяч. Твидовую сумку Диор можно приобрести за 160 тысяч рублей, а сумочку Prada - за 106 тысяч. Обладательницей платья бренда Sol angelann от российского дизайнера Ирены Сопрано можно стать за 176 тысяч, а босоножки Роберто Кавалли можно купить за 62 тысячи.