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Жителям Рыбинска передал привет Маратик из сериала «Слово пацана»

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Жителям Рыбинска передал привет Маратик из сериала «Слово пацана»
В России
Источник фото: @ruzil.minekaev

В минувшую пятницу, 8 декабря, Рузиля Минекаева, одного из актеров телесериала «Слово пацана», очевидцы встретили в Рыбинске. В фильме он исполнил роль Марата, известного как «Адидас-младший». 

Минекаев записал короткое видео 

В видеоролике он передал привет «рыбинским пацанам». Это вызвало предположения о продолжении съемок многосерийной ленты. 

Однако стоит добавить, что в Ярославской области в данное время снимается еще один сериал под названием «Подслушано в Рыбинске». В этом проекте принимают участие, помимо Рузиля Минекаева, Тимофей Трибунцев, Юлия Хлынина, Антон Васильев. Режиссером картины стал Петр Тодоровский.

Информационное агентство «Informing»

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