Новосибирец тепловизором измерил стены в своей промерзающей квартире

Житель Новосибирска Федор Назаров взял в аренду тепловизор для того, чтобы измерить температуру в своей промерзающей квартире. Он купил квартиру в высотке на ул. Беловежской, 50, еще в начале 2023 года. В феврале мужчина заметил, что несколько участков стен сильно промерзают.

Проблема так и не была решена

Он обращался к застройщику «Строй-Плюс» с просьбой устранить дефект, однако проблема так и не была до настоящего времени решена. Портал НГС обратился к застройщику за комментарием. В итоге было заявлено, что устранение дефекта планируется после улучшения погодных условий в Новосибирске.