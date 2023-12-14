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Новосибирец тепловизором измерил стены в своей промерзающей квартире

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Новосибирец тепловизором измерил стены в своей промерзающей квартире
В России
Фото: freepik.com

Житель Новосибирска Федор Назаров взял в аренду тепловизор для того, чтобы измерить температуру в своей промерзающей квартире. Он купил квартиру в высотке на ул. Беловежской, 50, еще в начале 2023 года. В феврале мужчина заметил, что несколько участков стен сильно промерзают. 

Проблема так и не была  решена

Он обращался к застройщику «Строй-Плюс» с просьбой устранить дефект, однако проблема так и не была до настоящего времени решена. Портал НГС обратился к застройщику за комментарием. В итоге было заявлено, что устранение дефекта планируется после улучшения погодных условий в Новосибирске.

Информационное агентство «Informing»

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