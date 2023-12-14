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Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ

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Кто в Екатеринбурге приходит за бесплатными обедами в мороз, выяснили СМИ
В России
Фото: @annastills / freepik.com

Более 350 тыс. уральцев оказались за чертой бедности, среди которых пенсионеры, бездомные, семьи с детьми. Фонд «Люблю и благодарю» ежедневно обеспечивает бесплатными обедами более 600 горожан. Автобус с едой останавливается в 8-ми разных точках по всем районам. Одна из новых точек находится на Сортировке. Там пенсионеры и малоимущие получают бесплатные обеды. 

Едва хватает денег на все нужды

Многие из посетителей стесняются рассказывать о своей ситуации. Пожилой Валерий Георгиевич поделился с журналистами e1.ru, что он, будучи на пенсии более 20 лет, получает всего лишь 30 тысяч в месяц, ему едва хватает денег на все нужды. Елена, работавшая инженером и учителем, в свои 70 лет столкнулась с финансовыми трудностями. А бездомный Андрей потерял работу из-за приступа эпилепсии, и теперь вынужден жить в квартире своего друга.

Информационное агентство «Informing»

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