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Московская компания ищет слушателя музыки на зарплату от 300 тысяч рублей

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Московская компания ищет слушателя музыки на зарплату от 300 тысяч рублей
В России
Фото: @Racool_studio / freepik.com

Кандидат на должность будет проводить пять рабочих дней в неделю, прослушивая различные музыкальные композиции

Московская компания предлагает весьма необычную вакансию для всех любителей музыки. Согласно объявлению, кандидат на должность будет проводить пять рабочих дней в неделю, прослушивая различные музыкальные композиции. Однако требуется человек с хорошим пониманием музыкальной сферы и уважением к разным жанрам. Человек должен быть готов провести восемь часов в день, изучая звучание колонок Klipsch и Sonus Faber. 

За такую работу предусмотрена оплата в размере от 300 тысяч рублей. Требования включают способность носить наушники четыре часа подряд и более, а также прослушивание не менее 5-ти музыкальных альбомов в день. Кроме того, соискатели должны обладать отличным музыкальным слухом и способностью анализировать разную музыку.

Информационное агентство «Informing»

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